سرايا القدس تقصف جنود وآليات الاحتلال بـ "الهاون"

وطن: أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، عن استهداف وقصف قوات وآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي حي الزيتون ومحور التقدم في رفح، بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس"إن مجاهديها قصفوا بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط مستوصف الزيتون بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأضافت في بلاغات متفرقة أنها قصفت قوات الاحتلال وآلياتها المتوغلة شرق مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون، وتموضعًا لجنود الاحتلال في محيط المطار شرق رفح بوابل من قذائف الهاون النظامي "عيار 60".

وتابعت: "قصفنا بقذائف الهاون العيار الثقيل جنود وآليات الاحتلال المتوغلة في منطقة أم رائد شرق رفح".

ونوهت "سرايا القدس" عبر منصتها على تطبيق "تيليغرام" إلى سيطرتها على طائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، بعد أن أسقطتها في مدينة غزة.

وفجّرت عبوتين أرضيتين شديدتا الانفجار في عدد من آليات الاحتلال المتوغلة بـ "شارع 8" في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.