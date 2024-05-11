تظاهرات في عواصم ومدن مختلفة حول العالم تنديدا بعدوان الاحتلال على قطاع غزة

وطن: شهدت العديد من العواصم والمدن حول العالم، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في تظاهرات نُظمت في مدينتي مالمو واوبسالا السويديتين، والعاصمة الفرنيسة باريس، والعاصمة النرويجية أوسلو، والعاصمة الألمانية برلين، والعاصمة التونسية تونس، إضافة إلى عدد من الجامعات حول العالم أبرزها جامعتي أكسفورد، وكامبريدج في المملكة المتحدة البريطانية، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة، وبقتل الأطفال الفلسطينيين، ومحاسبة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في القطاع.

وطالبوا، الحكومات بوقف تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، والجامعات بقطع العلاقات الأكاديمية والبحثية مع إسرائيل، ورددوا هتافات تطالب بالحرية لفلسطين وبإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي مدينة مالمو السويدية، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، احتجاجا على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن".

وتجمع حوالي 30 ألف شخص في الساحة الكبرى (ستور تورجيت) في مالمو، استجابة لدعوة العديد من المنظمات الأهلية، مطالبين بإبعاد إسرائيل من يوروفيجن.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها من قبيل؛ "الأطفال يقتلون في غزة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" و"فلسطين إلى الأبد"، مرددين هتافات "فلسطين حرة" و"أوقفوا الاحتلال" و"إسرائيل مجرمة".