المقاومة تدمر آليتين للاحتلال في رفح وغزة

وطن: واصلت المقاومة،صد عدوان الاحتلال والاجتياح البري لقطاع غزة لليوم الـ218 على التوالي.

وقالت كتائب القسام ، مساء اليوم السبت، إن مقاتليها دمّروا ناقلة جند تابعة لقوات الاحتلال، بقذيفة "الياسين 105"، في محيط معبر رفح البري، جنوبي قطاع غزة.

وأشارت في بلاغ آخر إلى أنها استهدفت دبابة "إسرائيلية" من نوع "ميركافاة 4"، بقذيفة "الياسين 105"، جنوب حي الزيتون بمدينة غزة. ونوهت إلى قصف تجمعًا لجنود الاحتلال جنوب حي الزيتون بعدد من قذائف الهاون.