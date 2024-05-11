ثلاثة شهداء في قصف للاحتلال على خيمة وسط قطاع غزة

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في غارة لطائرات الاحتلال الحربية، استهدفت منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال قصفت خيمة في منطقة الزوايدة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة عزبة عبد ربه شمال غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.