عرابي: الرواية هي أساس الصراع مع الاحتلال، وفلسطين انتصرت في الإعلام الرقمي والشارع الغربي

-انتهى جيل الهزيمة، وجاء جيل الانتصار

-على مدار 30 عاما من مشروع التسوية الذي فشل فشلا ذريعا تم تغييب القضية الفلسطينية

-الدولة العميقة والمؤسسات والمجموعات الصهيونية هي من تتحكم في الإعلام الغربي

- الفلسطينيون هم اول من صنعوا الاعلام الاجتماعي التقليدي قبل 50 عاما

- غسان كنفاني، أول من تحدث عن الإعلام المقاوم والمشتبك

عبيدات: العالم كان يتسحق صفعة 7 أكتوبر كي يستقيم، ويتنبه بأن هناك شعب فلسطيني محتل منذ أكثر من 76 عاما

وطن: قال الزميل معمر عرابي إن المقاومة أمامها موت محتمل وخلفها موت أكيد، بمعنى أنه لا مجال أمامها للتراجع، لأن الحرب بيننا وبين المشروع الاستيطاني الاحتلالي منذ 76 عاما هي حرب الرواية ، بالتالي الرواية الفلسطينية هي أساس الصراع مع الاحتلال.

جاء ذلك خلال كلمته في ندوة حول هيمنة الإعلام الغربي وانحياز للسردية الإسرائيلية، ضمن المنتدى الاجتماعي مغرب – مشرق " دورة استثنائية فلسطين مستقبلنا" في تونس، وأتى تحت شعار "حرب الإبادة على قطاع غزة تمثل تحديا للقيم الإنسانية والديمقراطية".

وأضاف: قبل 55 عاما قال غسان كنفاني، أول من تحدث عن الإعلام المقاوم والمشتبك حينما قال نحاربهم بالسلاح والفكر والإعلام أيضا، وقال اذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية، فلنغير المدافعين عنها لا أن نغير القضية، وهذا ما حدث انتهى جيل الهزيمة، وجاء جيل الانتصار.

وأوضح عرابي أن ما بعد 7 اكتوبر ليس كما قبله، حيث عشان الشعب الفلسطيني 30 عاما في مشروع التسوية الذي فشل فشلا ذريعا وتم فيه تغييب القضية الفلسطينية، ونشأت انظمة عربية صهيونية بامتياز ، لأنه ليس بالضرورة أن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا، بل بالإمكان أن يكون الصهيوني عربي، وهو ما نشاهده الآن من أكبر حالة تصهين عربي.

وقال عرابي عندما نتحدث عن انحياز الإعلام الغربي للاحتلال وروايته، يجب أن ننتبه إلى أن الدولة العميقة في الدول الغربية والمؤسسات الصهيونية ومجموعات التأثير تتحكم في هذا الإعلام، وقد رأينا محاولاتهم شراء الممثلين والممثلات ليتبنوا روايتهم.

وأكد أن اليوم التالي لغزة هو الانتصار، لكن الأصعب هو اليوم التالي على الإسرائيلي، الذي سيواجه مساءلة أمام جمهوره وأما العالم الغربي بعد توقف الحرب.. هو يدرك أن مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي قد انتهى للأبد، لذلك اعتقد الرواية الإسرائيلية في الإعلام الغربي في انحسار وتراجع، وأصبح هناك حقائق على الأرض لا يمكن للإعلام الغربي تجاهلها.

وأشار عرابي إلى الإبداع الفلسطيني في إيصال صوته ومعاناته والتحريض على المقاومة والانتفاضة في وجه المحتل، حيث أن الفلسطينيين هم اول من صنعوا الاعلام الاجتماعي التقليدي بالجرافيتي والكتابة على الحائط ، وتوزيع المنشورات على المواطنين قبل 50 عاما، أي قبل وسائل الاعلام الاجتماعي الجديدة.

وأكد عرابي أن فلسطين انتصرت في الإعلام الرقمي والشارع الغربي، حيث جاء الإعلام الاجتماعي وكسر الاحتكار الغربي لوسائل الإعلام بل انقلب عليهم، موضحا أن الإعلام الغربي منحاز للاحتلال ما قبل 7 أكتوبر، لكن بعده بدأ المشروع الصهيوني يتفكك، وتنحسر الرواية الصهيونية.

وأوضح عرابي أن 7 أكتوبر تسببت بعشرة خسائر استراتيجية للاحتلال، وهي:

أولا: سمعة اسرائيل السيئة انتشرت في العالم حيث عملت على بنائها على مدار 76 عاما من الاحتلال

ثانيا: زيادة كراهية الشعوب العربية لإسرائيل

ثالثا: انهيار مشروع التطبيع

رابعا: كسر هيبة اسرائيل أمام العالم الغربي وأمام الأنظمة العربية المتصهينة

خامسا: الهجرة لإسرائيل أصبحت تلامس الصفر

سادسا: ثقة المواطن الاسرائيلي بالدولة والأمن اهتزت وانهيار الأمن القومي الإسرائيلي

سابعا: الجيش الذي لا يقهر، تم قهره في غزة

ثامنا: تفسخ المجتمع الاسرائيلي بعد الحرب وزيادة انقسامه أفقيا وعموديا

تاسعا: إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية كقضية تحرر أممية

عاشرا: انحسار الاحتكار للرواية الإسرائيلية في الإعلام الغربي

من جانبه، قال الصحفي علي عبيدات، إن العالم كان يتسحق صفعة 7 أكتوبر كي يستقيم، ويتنبه بأن هناك شعب فلسطيني محتل منذ أكثر من 76 عاما، وأنه أحقر احتلال فاشي عنصري مجرم على وجه الأرض، وليس دولة ولا واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط، كما يزعمون.

وأضاف أن "إسرائيل" خططت لانتقام واسع بعد 7 أكتوبر وليست ردة فعل كما يصدرها الاعلام الغربي، حيث قامت بقصف اكثر من 26 وسيلة إعلامية فلسطينية في الساعات الأولى ما بعد عملية 7 أكتوبر.