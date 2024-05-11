سبعة شهداء في قصف للاحتلال استهدف منزلا شمال غرب رفح

وطن: استشهد سبعة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطائرات الاحتلال، شمال غرب رفح، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بوصول سبعة شهداء "أشلاء" إلى مستشفى الكويت التخصصي، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الحشاش في منطقة عريبة شمال غرب رفح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء عدوان الاحتلال على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 34971، إضافة إلى 78641 مصابا، وآلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.