فيديو| سرايا القدس تسقط وتسيطر على مسيرة إسرائيلية في مدينة غزة

وطن: بثت سرايا القدس– الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها تظهر إسقاط طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "سكاي لارك" والسيطرة عليها.

وأكدت سرايا القدس في الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة أن إسقاط المسيرة الإسرائيلية تمت في سماء مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد أحد المقاتلين وهو يعرض المسيّرة الإسرائيلية التي تم إسقاطها والسيطرة عليها.

وكانت السرايا قد نشرت قبل أيام صورا قالت إنها لسيطرتها على مسيّرة " سكاي لارك" المطورة في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.