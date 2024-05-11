إعلام الاحتلال: حماس تُعيد تنظيم قواتها في حي الزيتون ومتمسكة بالبقاء في رفح

وطن: نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية عن مصادر في جيش الاحتلال قولها إن حركة حماس أعادت تنظيم قواتها بحي الزيتون وسط قطاع غزة، مشيرةً إلى أن ذلك يعرض قوات الجيش في محور نتساريم للخطر، في حين أعلنت فصائل المقاومة استهداف قوات إسرائيلية في مناطق مختلفة.

من جهتها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن حركة حماس ستبقى في رفح حتى لو شن الجيش عملية واسعة النطاق في المدينة برمتها، مضيفة أنه لا توجد حلول سحرية للتأثير على حماس.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في جيش الاحتلال -لم تسمها- أن هناك أهمية حاسمة في اتخاذ قرار بشأن مسألة "اليوم التالي" وتفسير سبب الجمود الذي أوجدته القيادة السياسية حول هذه المسألة.

وتتعلق تصورات "اليوم التالي" للحرب على غزة بترتيبات القطاع وبمن سيحكمه على افتراض أنه يمكن القضاء على حماس.

وأضافت المصادر ذاتها "حتى إذا عملنا في جميع أنحاء رفح وبعد هذا الاجتياح فإن حماس ستبقى هناك، بما في ذلك البنية التحتية".

وفي وقت سابق اليوم السبت وجه الجيش الإسرائيلي بتهجير سكان مناطق إضافية في شرقي رفح بعدما صوّت المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) أمس الجمعة على توسيع الاجتياح الإسرائيلي للمدينة.

ودعا المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة "إكس" سكان أحياء شرق رفح للتوجه فورا إلى ما سماها "المنطقة الإنسانية الموسعة" في المواصي.

في حين أعلن جيش الاحتلال أنه قرر إعادة قواته إلى مدينة جباليا شمالي قطاع غزة وترحيل السكان منها، زاعمًا أن سبب ذلك هو محاولات حركة حماس استعادة قدراتها هناك.

معارك المقاومة

من جهتها، قالت كتائب القسام إنها دمرت ناقلة جند للاحتلال بقذيفة "الياسين 105" في محيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت القسام -في وقت سابق- قصف مدينة بئر السبع برشقات صاروخية ردا على المجازر في حق المدنيين.

وقال جيش الاحتلال إن صفارات الإنذار دوت في المدينة إثر ذلك، وإن الصواريخ أطلقت من رفح ووسط غزة وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.

أما هيئة البث الرسمية لدى الاحتلال فذكرت أن بئر السبع تعرضت لإطلاق 15 صاروخًا من رفح، وأدى القصف -وفق وسائل إعلام إسرائيلية- إلى وقوع إصابات بين الإسرائيليين وأضرار في المباني.

وقالت القناة الـ14 العبرية إن حماس تطلق الصواريخ على "إسرائيل" بالقوة نفسها التي كانت عليها في الأسابيع الأولى من الحرب.

وتخوض كتائب القسام معارك ضارية مع الاحتلال شرق رفح، حيث استهدف مجاهدوها قوات التي تحصَّنت في منازل ودبابات توغلت شرق المدينة.

وفي مدينة غزة شمالا بثت كتائب القسام مشاهد تظهر قنص أحد مقاتليها جنديا من جنود الاحتلال جنوب حي الزيتون.

من جانبها، قالت سرايا القدس إنها قصفت بقذائف الهاون جنودا إسرائيليين وآلياتهم المتوغلة في محيط مستوصف الزيتون بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 من جنوده وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة في معارك شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش إن الجنود الأربعة قُتلوا في تفجير عبوة ناسفة شمالي القطاع، وينتمي القتلى الأربعة إلى وحدة ناحل.

ونقلت صحيفة معاريف العبرية عن أمهات جنود "إسرائيليين" عادوا إلى القتال في شمال قطاع غزة قولهن إن أبناءهن يشعرون بإحباط متنام ولا يثقون في القيادة الإسرائيلية.

وأعربت أمهات جنود الاحتلال عن مشاعر الإحباط التي تنتابهن جرَّاء تلاعب السياسيين الإسرائيليين بحياة أبنائهن الذين يقاتلون في قطاع غزة.

