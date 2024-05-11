الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 8680

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، واليوم السبت، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة اعتقلها الاحتلال كرهينة، وأسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن الاعتقالات توزعت على محافظات جنين، ونابلس، ورام الله، والخليل، وقلقيلية، والقدس.

وأشارا إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، أثناء عمليات الاعتقال، يرافقها اعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو 8680، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقا.