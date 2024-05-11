حزب الشعب يرحب بالتصويت لصالح قرار يوصي بإعتماد دولة فلسطين عضواً كاملاً في الأمم المتحدة ويدعو للجم السياسة الأمريكية

وطن: رحب حزب الشعب الفلسطيني باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بالأغلبية يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في عضوية فلسطين بشكل إيجابي، ويُعَزِّز حقوق دولة فلسطين وامتيازاتها كافة في الأمم المتحدة.

وأعرب حزب الشعب في تصريح صحفي، عن تقديره للجهود التي بذلت في هذا الشأن والدول التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي حصل على دعم 143 دولة في مقابل معارضة 9 دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وامتناع 25 دولة عن التصويت.

وأكد الحزب، يقول: التصويت الذي جرى في الجمعية العامة يمثل خطوة مهمة في المعركة السياسية الدائرة لنيل فلسطين عضويتها المشروعة في الأمم المتحدة وجميع الهيئات الأممية، وهي جزء من نضال شعبنا لنيل الحرية والاستقلال وحقوقه كافة، وفي المقدمة منها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس وحق العودة وفق القرار 194.

وفي ختام تصريحه، طالب حزب الشعب جميع دول وشعوب العالم بالتحرك للجم سياسات الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لحرب الإبادة التي تشن على شعبنا، والمعادية أصلاَ لحقوقه الانسانية والوطنية، وبذل أقصى الجهود لوقف تلك الحرب الفاشية، ومنح فلسطين عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.