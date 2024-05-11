مقيدون بالأصفاد ويرتدون حفاضات.. تحقيق صحفي يكشف ما يجري لأسرى غزة داخل "سجن غامض" للاحتلال

وطن: في قاعدة عسكرية تحولت الآن إلى مركز احتجاز في صحراء النقب، التقط مستوطنٌ إسرائيلي يعمل في المنشأة صورتين لمشهد يقول إنه لا يزال يطارده.

وشُوهدت صفوف من الرجال يرتدون بدلات رياضية رمادية يجلسون على مراتب رقيقة مثل الورق، يحيطها سياج شائك. ويبدو الجميع معصوبي الأعين، ورؤوسهم معلقة بثقل تحت وهج الأضواء الكاشفة.

وقال المستوطن الذي كان في المنشأة إن الرائحة الكريهة ملأت الهواء، وكانت الغرفة تضج بأصوات الرجال. تم منعهم من التحدث مع بعضهم البعض، وتمتم المعتقلون لأنفسهم.

وأضاف: "قيل لنا إنه لا يُسمح لهم بالتحرك. يجب أن يجلسوا في وضع مستقيم. لا يسمح لهم بالتحدث. ولا يُسمح لهم بإلقاء نظرة خاطفة من تحت العُصبات على أعينهم".

وأردف أنه تم توجيه الحراس "بأن يصرخوا"- بالصمت باللغة العربية- وطُلب منهم "اختيار الأشخاص الذين يُثيرون المشكلات ومعاقبتهم".

يرسمون صورة لمنشأة يقوم فيها الأطباء في بعض الأحيان ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناتجة عن تقييد اليدين باستمرار، ونتيجة للإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانا مسعفون غير مؤهلين مما يكسبها سمعة بأنها "موقع جيد للمتدربين"، وحيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة المتروكة لتتعفن.

وتم الحديث مع ثلاثة مستوطنين بلغوا عما حدث وكانوا يعملون في مخيم "سدي تيمان" الصحراوي، الذي يُعتقل فيه الفلسطينيون المحتجزون خلال العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. وقد تحدثوا جميعًا عن خطر التداعيات القانونية والأعمال الانتقامية من جانب الجماعات الداعمة لسياسات إسرائيل المتشددة في غزة.

وروى أحد المبلغين "الإسرائيليين" تجربته في سدي تيمان قائلا: "قيل لنا إنه غير مسموح لهم بالتحرك. يجب أن يجلسوا في وضع مستقيم. لا يسمح لهم بالتحدث. لا يسمح لهم بإلقاء نظرة خاطفة من تحت العُصبات الموجودة على أعينهم".

وبحسب الروايات، يتم تقسيم المنشأة التي تقع على بُعد حوالي 18 ميلا (حوالي 30 كيلومترا) من حدود غزة إلى قسمين: حاويات حيث يتم وضع حوالي 70 معتقلا فلسطينيا من غزة تحت ضبط النفس الجسدي الشديد، ومستشفى ميداني حيث يتم ربط المعتقلين الجرحى بأسرتهم، ويرتدون حفاضات.

وقال أحد المبلغين عن المخالفات، الذي كان يعمل مسعفا في المستشفى الميداني بالمنشأة: "لقد جردوهم من أي شيء إنساني".

وقال مبلغ آخر عن المخالفات: "(الضرب) لم يكن بهدف جمع المعلومات الاستخبارية، لقد حدث ذلك بدافع الانتقام، لقد كان عقابًا على ما جرى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وعقابا على السلوك في المخيم".

وردًا على جميع الادعاءات الواردة في هذا التقرير، قال جيش الاحتلال، في بيان: "إن الجيش يضمن السلوك المناسب تجاه المعتقلين المحتجزين.

ويتم فحص أي ادعاء بسوء سلوك من جانب الجنود والتعامل معه على هذا الأساس. وفي حالات مناسبة، تُفتح تحقيقات شعبة التحقيقات الجنائية التابعة للشرطة العسكرية عندما يُشتبه في سوء سلوك يبرر هذا الإجراء".

وأضاف: "يتم تكبيل أيدي المعتقلين بناء على مستوى الخطورة والحالة الصحية. وحوادث التكبيل غير القانوني ليست معروفة للسلطات".

ولم ينكر جيش الاحتلال بشكل مباشر روايات عن تجريد الأسرى الفلسطينيين من ملابسهم أو وضع حفاضات لهم. وبدلا من ذلك، قال جيش الاحتلال إن ملابس المحتجزين تُعاد لهم بمجرد أن يقرر الجيش أنهم لا يشكلون أي خطر أمني.

وظهرت بالفعل تقارير عن الانتهاكات في سدي تيمان في وسائل الإعلام العبرية والعربية بعد احتجاج من جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية على الأوضاع هناك.

لكن هذه الشهادة النادرة من الإسرائيليين العاملين في المنشأة تلقي مزيدًا من الضوء على سلوك الاحتلال وهي تشن حربًا على الفلسطينيين في غزة، مع مزاعم جديدة بسوء المعاملة. كما أنها تلقي مزيدًا من الشك على تأكيدات حكومة الاحتلال المتكررة بأنها تتصرف وفقًا للممارسات المقبولة دوليًا وقانونيًّا.

استُئذن من جيش الاحتلال بالوصول إلى قاعدة سدي تيمان. وفي الشهر الماضي، وتمت تغطية احتجاج صغير خارج بوابة القاعدة الرئيسية نظَّمه نشطاء إسرائيليون يطالبون بإغلاق المنشأة. واستجوبت قوات الاحتلال الفريق لمدة 30 دقيقة تقريبًا، وطالبت بمشاهدة اللقطات التي صورها المصور، وكثيرًا ما يُخضع الاحتلال الإسرائيلي المراسلين، وحتى الصحفيين الأجانب، للرقابة العسكرية فيما يتعلق بالقضايا الأمنية.

معتقل في الصحراء:

أقر جيش الاحتلال بتحويل 3 منشآت عسكرية مختلفة جزئيا إلى معسكرات اعتقال لأسرى فلسطينيين من غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي تقول سلطات الاحتلال إنه خلاله قُتل حوالي 1200 شخص، واختُطف أكثر من 250 آخرين، وعدوان الاحتلال الإسرائيلي اللاحق على الفلسطينيين في غزة، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني. وهذه المنشآت هي: سدي تيمان في صحراء النقب، بالإضافة إلى قاعدتي عناتوت وعوفر العسكريتين في الضفة الغربية المحتلَّة.

وهذه المعسكرات جزء من البنية التحتية لقانون "المقاتلين غير الشرعيين" في دولة الاحتلال، وهو التشريع المعدل الذي أقره الكنيست في ديسمبر/كانون الأول الماضي، والذي وسَّع من سلطة جيش الاحتلال باعتقال المسلحين المشتبه بهم.

ويسمح القانون للجيش باحتجاز الأشخاص لمدة 45 يوما دون مذكرة توقيف، وبعد ذلك يجب نقلهم إلى مصلحة السجون الرسمية لدى الاحتلال (IPS)، حيث يتم احتجاز أكثر من 9000 فلسطيني في ظروف، تقول جماعات حقوقية إنها تدهورت بشكل كبير منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقالت جمعيتان فلسطينيتان للسجناء الأسبوع الماضي، إن 18 فلسطينيا- بمن فيهم الجراح البارز في غزة الدكتور عدنان البرش استُشهدوا في سجون الاحتلال على مدار الحرب.

وتعمل معسكرات الاعتقال العسكرية - حيث لا يُعرف عدد السجناء بها - كنقطة ترشيح خلال فترة الاعتقال التي ينص عليها قانون المقاتلين غير الشرعيين. وبعد اعتقالهم في المعسكرات، يتم نقل الذين يُشتبه في صلتهم بحركة المقاومة الإسلامية حماس إلى مصلحة السجون (IPS)، بينما يتم إطلاق سراح الذين جرى استبعاد علاقاتهم بمسلحين إلى غزة.

وأُجريت مقابلات مع أكثر من عشرة معتقلين سابقين من غزة يبدو أنه تم إطلاق سراحهم من تلك المعسكرات، قالوا إنهم لا يستطيعون تحديد مكان احتجازهم لأنهم كانوا معصوبي الأعين خلال معظم فترة احتجازهم ومنعزلين عن العالم الخارجي. لكن تفاصيل رواياتهم تتوافق مع روايات المبلغين عن المخالفات.

وقال الطبيب محمد الران: "كنا نتطلع إلى الليل حتى نتمكن من النوم، متذكرا احتجازه في منشأة عسكرية، وأضاف أنها تحمل درجات حرارة الصحراء، التي تتأرجح من الحر نهارا إلى البرودة ليلا، موضحا: "ثم انتظرنا الصباح على أمل أن يتغير وضعنا".

وكان الطبيب محمد الران، وهو فلسطيني يحمل الجنسية البوسنية، يرأس وحدة الجراحة في المستشفى الإندونيسي بشمال غزة، وهو من أوائل المستشفيات التي تم إغلاقها ومداهمتها أثناء شن الاحتلال هجومه الجوي والبري والبحري على قطاع غزة.

وقال إنه تم اعتقاله في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، خارج المستشفى الأهلي المعمداني بمدينة غزة، حيث كان يعمل لمدة ثلاثة أيام بعد فراره من المستشفى في شمال القطاع الذي تعرض لقصف شديد.

وقد تم تجريده من ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية، وتعصيب عينيه وتقييد معصميه، ثم تم إلقاؤه في شاحنة من الخلف، حيث قال إن المعتقلين شبه العراة كانوا مكدسين فوق بعضهم البعض أثناء نقلهم إلى معسكر اعتقال بوسط الصحراء.

وتتوافق التفاصيل الواردة في روايته مع تفاصيل عشرات روايات آخرين، والتي تروي ظروف الاعتقال في غزة. كما أن روايته مدعومة بالعديد من الصور التي تُظهر اعتقالات جماعية نُشرت على ملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي تخص جنودا إسرائيليين. وتُظهر العديد من هذه الصور سكانا معتقلين من غزة، وتم تقييدهم من معصميهم أو كاحليهم بالأسلاك، وهم معصوبو الأعين، وبملابسهم الداخلية.

وقال الطبيب محمد الران إنه تم احتجازه في مركز اعتقال عسكري لمدة 44 يوما، وأضاف: "امتلأت أيامنا بالصلاة والدموع والتضرع، وهو ما خفف من عذابنا".

وأردف مضيفا: "بكينا وبكينا وبكينا. بكينا على أنفسنا، وبكينا على أمتنا، وبكينا على مجتمعنا، وبكينا على أحبائنا. وبكينا على كل ما يخطر ببالنا".

وبعد أسبوع من سجنه، أمرته سلطات معسكر الاعتقال بالعمل كوسيط بين الحراس والسجناء، وهو دور يُعرف باسم (الشاويش) أو (المشرف)، باللغة العربية العامية.

وبحسب المبلغين "الإسرائيليين"، فإن الشاويش عادة ما يكون سجينا تمت تبرئته من الاشتباه في صلاته بحماس بعد استجوابه.

ومع ذلك، فإن روايات المبلغين عن المخالفات والمحتجزين- وخاصة المتعلقة بالشاويش- تلقي بشكوك على تصوير جيش الاحتلال لعملية التطهير الخاصة به. ويقول الران إنه خدم في منصب الشاويش لعدة أسابيع بعد تبرئته من علاقته بحماس. وقال المبلغون عن المخالفات أيضا إن الشاويش الذي تمت تبرئته عمل كوسيط لبعض الوقت.

وهم يجيدون اللغة العبرية، بحسب شهود عيان، مما يمكنهم من إيصال أوامر الحراس إلى بقية السجناء باللغة العربية.

ولهذا السبب، قال الران إنه حصل على امتياز خاص: "تمت إزالة العصابة عن عينيه"، موضحا أن هذا نوع آخر من الجحيم.

وقال: "جزء من تعذيبي كان قدرتي على رؤية كيف يتم تعذيب الناس، في البداية، لا يمكنك النظر إلى ما يجري. لا تستطيع رؤية التعذيب والانتقام والقمع".

وأردف: "عندما أزالوا العصابة عن عيني، استطعت أن أرى مدى الذل والإهانة.. استطعت أن أرى إلى أي حد كانوا ينظرون إلينا كحيوانات وليس كبشر".

وقد تم تأكيد رواية محمد الران عن أشكال العقاب التي رآها من قبل المبلغين عن المخالفات، ويُؤمر السجين الذي يرتكب انتهاكا، مثل التحدث إلى شخص آخر، برفع ذراعيه فوق رأسه لمدة تصل إلى ساعة. وأحيانا كان يتم ربط يدي السجين بسياج لضمان عدم الكف عن الوضع المجهد.

وبالنسبة لأولئك الذين انتهكوا مرارا وتكرارا حظر الكلام والحركة، أصبحت العقوبة أشد. ففي بعض الأحيان، كان الحراس الإسرائيليون يأخذون السجين إلى منطقة خارج السياج ويضربونه بقوة، وفقا لاثنين من المبلغين عن المخالفات والطبيب الران. وقال أحد المبلغين الذي كان يعمل حارسا إنه رأى رجلا يتعرض للضرب على أسنانه، وبعض العظام مكسورة على ما يبدو.

كما وصف هذا المُبلغ عن المخالفات والطبيب محمد الران عملية التفتيش الروتيني الذي كان يقوم خلاله الحراس بإطلاق العنان لكلاب كبيرة على المحتجزين النائمين، وإلقاء قنبلة صوتية على السياج أثناء اقتحام القوات. ووصف الران هذا بأنه "التعذيب الليلي".

وقال محمد الران: "بينما كنا مقيدين، أطلقوا العنان للكلاب التي كانت تتحرك بيننا وتدوس علينا، ستكون مستلقيا على بطنك، ووجهك ملتصق بالأرض. لا يمكنك التحرك، وهم يتحركون فوقك".

وروى نفس المبلغ عن المخالفات عملية البحث بنفس التفاصيل المروعة. وقال: "لقد كانت وحدة خاصة من الشرطة العسكرية هي التي قامت بما يسمى بالتفتيش، ولكن في الحقيقة كان ذلك ذريعة لضربهم. لقد كان الوضع مرعبا، كان هناك الكثير من الصراخ والكلاب تنبح".

التقييد في الأسرة بالمستشفى الميداني:

وصورت روايات المبلغين عن المخالفات نوعا مختلفا من الرعب في مستشفى سدي تيمان الميداني.

وقال أحد المسعفين الذين عملوا في سدي تيمان: "ما شعرت به عندما كنت أتعامل مع هؤلاء المرضى هو فكرة الضعف التام".

وأضاف الشخص المبلغ: "إذا تخيلت نفسك أنك غير قادر على الحركة، وغير قادر على رؤية ما يحدث، وكوناك عاريا تماما، فهذا يجعلك مكشوفا كليا، أعتقد أن هذا شيء يقترب من التعذيب النفسي، إن لم يكن يتجاوزه".

وقال مبلغ آخر إنه أُمر بالقيام بإجراءات طبية على المعتقلين الفلسطينيين وهو غير مؤهل للقيام بها.

وأضاف: "لقد طُلب مني أن أتعلم كيفية القيام بالأشياء على المرضى، وإجراء إجراءات طبية بسيطة خارج نطاق خبرتي تماما"، موضحا أن هذا كان يتم في كثير من الأحيان دون مخدر.

وأردف: "إذا اشتكوا من الألم، سيتم إعطاؤهم الباراسيتامول"، مستخدما اسما آخر للأسيتامينوفين.

وقال: "بمجرد تواجدي هناك شعرت بالتواطؤ في الإساءة".

وقال نفس المبلغ أيضا إنه شهد إجراء عملية بتر لرجل أُصيب بجروح ناجمة عن الربط المستمر لمعصميه. وتتوافق الرواية مع تفاصيل رسالة كتبها طبيب يعمل في سدي تيمان ونشرتها صحيفة "هآرتس" في أبريل/نيسان.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى المدعي العام ووزارتي الصحة و"الدفاع" لدى الاحتلال، بحسب صحيفة هآرتس: "منذ الأيام الأولى لعمل المنشأة الطبية وحتى اليوم، واجهت معضلات أخلاقية خطيرة وأكثر من ذلك، أكتب (هذه الرسالة) لأحذركم من أن عمليات المنشآت لا تتوافق مع جزء واحد من طرق التعامل مع الصحة في قانون حبس المقاتلين غير الشرعيين".

ونفى متحدث باسم جيش الاحتلال المزاعم التي أوردتها هآرتس في بيان بذلك الوقت، قائلا إن الإجراءات الطبية أجريت "بعناية شديدة"، ووفقا للقانون الإسرائيلي والدولي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن تقييد أيدي المحتجزين تم "وفقًا للإجراءات وحالتهم الصحية ومستوى الخطر الذي يشكلونه"، وأنه سيتم فحص أي ادعاء بارتكاب سلوك عنيف.

وقال مُبلغ "إسرائيلي" استذكر تجربته في سدي تيمان: "جردوهم من كل ما يتعلق بالإنسانية".

وأضاف المبلغون عن المخالفات أيضا أنه طُلب من الفريق الطبي الامتناع عن التوقيع على المستندات الطبية، مما يؤكد التقارير السابقة لمجموعة أطباء من أجل حقوق الإنسان في دولة الاحتلال.

وحذر تقرير منظمة PHRI الصادر في أبريل/نيسان الماضي، من "القلق البالغ من استخدام عدم الكشف عن هوية الأطباء، لمنع إمكانية إجراء تحقيقات أو شكاوى بشأن انتهاكات أخلاقيات مهنة الطب".

وقال نفس المبلغ عن المخالفات الذي أوضح أنه يفتقر إلى التدريب المناسب للعلاج الذي طُلب أن يقدمه: "أنت لا توقع على أي شيء، ولا يوجد أي تحقق من السلطة، إنها جنة للمتدربين، لأنك تفعل ما تريد".

كما طُلب التعليق من وزارة صحة الاحتلال ردا على المزاعم الواردة في هذا التقرير. وأحالت الوزارة شبكة CNN إلى جيش الاحتلال.

مخفي عن العالم الخارجي:

ويكتنف معسكر "سدي تيمان" ومعسكرات الاعتقال العسكرية الأخرى السرية منذ إنشائها. وقد رفضت إسرائيل مرارا طلبات الكشف عن عدد المعتقلين المحتجزين في تلك المنشآت، أو الكشف عن مكان وجود السجناء من غزة.

وعقدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، جلسة استماع ردا على التماس تقدمت به منظمة "هموكيد" الحقوقية الإسرائيلية، للكشف عن مكان وجود فني فلسطيني للأشعة السينية تم اعتقاله من مستشفى ناصر بجنوب غزة في فبراير/شباط الماضي. وكانت هذه أول جلسة محاكمة من نوعها منذ 7 أكتوبر.

وكانت المحكمة العليا في دولة الاحتلال قد رفضت في السابق أوامر المثول أمام القضاء المرفوعة نيابة عن عشرات الفلسطينيين من غزة، والذين تم احتجازهم في أماكن مجهولة.

وقال تال شتاينر، محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي والمدير التنفيذي للجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، إن حالات الاختفاء "تسمح بحدوث الفظائع التي سمعنا عنها".

وأضاف شتاينر في مقابلة صحفية، إن "الأشخاص المعزولين تماما عن العالم الخارجي هم الأكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة".

وتوفر صور الأقمار الصناعية نظرة ثاقبة على الأنشطة في سدي تيمان، وتكشف أنه في الأشهر التي تلت بدء عدوان الاحتلال على غزة في 7 أكتوبر، تم بناء أكثر من 100 مبنى جديد، بما في ذلك الخيام الكبيرة وحظائر الطائرات، في المخيم الصحراوي.

كما أظهرت مقارنة للصور الجوية في 10 سبتمبر/أيلول 2023، والأول من مارس/آذار الماضي، من هذا العام، زيادة كبيرة في عدد المركبات في المنشأة، مما يشير إلى زيادة طفيفة في النشاط. وأظهرت صور الأقمار الصناعية لتاريخين في أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن العمل في الإنشاءات جار.

تم تحديد الموقع الجغرافي للصورتين المسربتين اللتان تظهران الحاوية التي تحمل مجموعة من الرجال معصوبي الأعين يرتدون ملابس رياضية رمادية. ويتطابق نوع الألواح التي شُوهدت على السطح مع تلك الموجودة في منشأة كبيرة يمكن رؤيتها في صور الأقمار الصناعية.

ويقع المبنى، الذي يشبه حظيرة الحيوانات، في المنطقة الوسطى من مجمع سدي تيمان، وهو مبنى قديم قائم بين المباني الجديدة التي ظهرت منذ بدء الحرب.

وتمت مراجعة صور الأقمار الصناعية من معسكري اعتقال عسكريين آخرين- قاعدتي عوفر وعناتوت في الضفة الغربية المحتلة- ولم ترصد أي توسع في الأراضي منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتقول العديد من منظمات حقوق الإنسان والخبراء القانونيين إنهم يعتقدون أن سدي تيمان، وهي الأقرب إلى غزة، من المرجح أنها تستضيف أكبر عدد من المعتقلين في معسكرات الاحتجاز العسكرية الثلاثة.

وقال إبراهيم ياسين (27 عاما) في يوم إطلاق سراحه من معسكر اعتقال عسكري :"كنت هناك لمدة 23 يوما، ثلاثة وعشرون يوما شعرت وكأنها 100 عام".

وكان يرقد في غرفة مزدحمة مع أكثر من 10 رجال تم إطلاق سراحهم مؤخرا، وكانوا لا يزالون يرتدون زي السجن الرياضي الرمادي. وكان لدى بعضهم جروح عميقة في اللحم من مكان إزالة الأصفاد.

وقال أسير فلسطيني آخر يُدعى، سفيان أبو صلاح، 43 عاما: "كنا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، اليوم هو أول يوم أستطيع أن أرى فيه".

وكان لدى العديد منهم نظرة لامعة في أعينهم ويبدو أنهم ضعفاء. تنفس رجل مسن من خلال آلة الأكسجين وهو مستلق على نقالة. وخارج المستشفى، قام رجلان من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بتحريرهما واحتضنا زملاءهما.

وبالنسبة للدكتور الران، لم يكن لم شمله مع أصدقائه ممتعًا. وقال إن التجربة جعلته صامتًا لمدة شهر بينما كان يعاني من "الموت العاطفي".

وأضاف: "كان الأمر مؤلما للغاية. عندما تم إطلاق سراحي، توقع الناس مني أني أفتقدهم وأن أحتضنهم. لكن كانت هناك فجوة، الأشخاص الذين كانوا معي في الحجز أصبحوا عائلتي. كانت تلك الصداقات هي الأشياء الوحيدة التي تخصنا".

وأشار محمد الران إلى أنه قبل إطلاق سراحه مباشرة، نادى عليه أحد زملائه السجناء، وبالكاد كان صوته أعلى من الهمس. طلب من الطبيب العثور على زوجته وأطفاله في غزة. وأردف الطبيب محمد الران: "طلب مني أن أخبرهم أنه من الأفضل لهم أن يكونوا شهداء، من الأفضل لهم أن يموتوا من أن يتم أسرهم واحتجازهم هنا".

المصدر: "CNN"