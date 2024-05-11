وسط توقعات من مجاعة محدقة.. الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي إغلاق معبري رفح البري عبر الحدود مع جمهورية مصر العربية، وكرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة.

وأدى إغلاق الاحتلال معبري رفح وأبو سالم إلى توقف كامل لحركة تنقل المسافرين، خصوصًا المرضى والجرحى، ودخول المساعدات الإنسانية، أو نقل المساعدات المتكدسة لأهالي القطاع في المناطق الجنوبية والشمالية، وتسبب بتفاقم الوضع الإنساني المتدهور، وسط تخوفات من مجاعة وخطر حقيقي.



ويُعتبر معبر رفح البري شريان الحياة للفلسطينيين في قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وهذا التوغل وإحكام السيطرة عليه، يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية.



كما تواصل قوات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم التاسع على التوالي، مع وقف تام لدخول المساعدات.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد طالب قبل أيام، الاحتلال بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم "على الفور"؛ للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودعاها إلى وقف التصعيد.



وقال غوتيريش: إن "إغلاق المعبرين في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساسًا، ويجب أن يعاد فتحهما على الفور".