حماس تثمِّن قرار المجلس الليبي بالانضمام للدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

وطن: ثمَّنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، قرار المجلس الرئاسي الليبي بالانضمام للدعوى المرفوعة من جمهورية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في قضيَّتي الإبادة الجماعية وانتهاكات وممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، وتعتبره تأكيدًا للمواقف الأصيلة للشعب الليبي الشقيق.

ودعت حماس دول العالم كافّة، وفي المقدمة منها الدول العربية والإسلامية، إلى العمل على عزل الاحتلال عن الأنظمة والقوانين الدولية، والضغط لوقف جرائمه بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، وفي كل مكان من أرضنا الفلسطينية، ودعم كافة سبل محاسبته، وتقديم قادته إلى العدالة كمجرمي حرب -حسب تعبيرها-.



يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي دولة الاحتلال باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في غزة. وحتى هذه اللحظة لم يمتثل الاحتلال الإسرائيلي لذلك القرار.