منظمة البيدر ؛مستوطنون يداهمون بواسطة قطعانهم تجمع عرب المليحات شمال اريحا

وطن: داهم مستوطنون، اليوم السبت،بواسطة قطعانهم تجمع عرب المليحات البدوي، شمال غرب أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة “البيدر” للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات في بيان صحفي إن عددا من المستوطنون اقتحموا التجمع، وداهموا بواسطة قطعانهم تجمع عرب المليحات شمال غرب اريحا.

وأضاف بأن المستوطنون أحاطوا بحظائر ماشية المواطنين لمنعهم من إخراجها ،واطلقوا اغنامهم لرعي المزروعات والأشجار في التجمع.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت في وقت سابق من اليوم إخطارات بهدم 8 مساكن وحظيرة أغنام، ومجمع الطاقة الشمسية، في تجمع عرب المليحات، شمال غرب أريحا.