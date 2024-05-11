إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، فجر اليوم السبت، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن مواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها اطلاق قنابل الصوت والغاز السام صوب منازل المواطنين، ما أدى الى اصابة العشرات بحالات اختناق.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة السموع جنوبا، وبلدة صوريف شمال غرب الخليل، وفتشت عشرات منازل، وعبثت بمحتوياتها.