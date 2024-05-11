شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة بيت لحم اليوم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا اليوم السبت 11/5/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من حوسان وتشمل: منطقة المطينة , أجزاء من وسط البلد ومنها المجلس القروي و عيادة حوسان الطبي والمدارس والمنطقة المحيطة بها.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.