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شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة بيت لحم اليوم

11.05.2024 08:45 AM
شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة بيت لحم اليوم

وطن: تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا اليوم السبت 11/5/2024  عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم :

أجزاء من حوسان وتشمل:  منطقة المطينة , أجزاء من وسط البلد ومنها المجلس القروي و  عيادة حوسان الطبي والمدارس والمنطقة المحيطة بها.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.

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