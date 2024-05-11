شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن منطقة رام الله اليوم

وطن: تعلـن شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا اليوم السبت الموافق 11/5/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

أجزاء من قرية النبي صالح وتشمل آخر البلد من جهة كفر عين

قرية دير نظام كاملا

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.