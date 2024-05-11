الاحتلال يعتقل شابين من جنين ويقتحم جلبون

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، شابين من حي الألمانية على أطراف مدينة جنين، واقتحمت بلدة جليون شرقا.

واكدت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت حي الألمانية على أطراف مدينة جنين من الجهة الشرقية، واعتقلت الشابين محمد أبو الرب، وساجي الجمل، عقب اقتحام منزليهما في الحي وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما، وسط مواجهات عنيفة، مع الشبان الذين تصدوا لاقتحام.

وأشارت المصادر إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة جلبون بعدة آليات، وتجولت في عدة أحياء.