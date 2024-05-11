بينهم الصحفي بهاء عكاشة وعائلته: عشرات الشهداء والجرحى في قصف الاحتلال على غزة

وطن: ارتقى عشرات المواطنين، بينهم الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه، وأصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال لعدة مناطق في قطاع غزة.

واكدت مصادر محلية ارتقاء الصحفي بهاء عكاشة وزوجته وابنه في قصف الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.

وأفادت المصادر بارتقاء شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة صيام في بلدة غزة القديمة وسط مدينة غزة.

كما أشارت المصادر إلى ارتقاء 10 شهداء على الأقل واصابة آخرين بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخطيب في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

ولفتت المصادر إلى أن غارة الاحتلال الإسرائيلي استهدفت شمال مخيم النصيرات وأخرى استهدت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوب القطاع إلى قصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على. حي الجنينة شرقي رفح.