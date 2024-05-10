طوفان الأقصى" في اليوم الـ218.. الاحتلال يعترف بمقتل 4 جنود وحماس تحذر من إعادة النظر باستراتيجيتها للتفاوض

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي حملته العسكرية في قطاع غزة، مع دخول "طوفان الاقصى" اليوم 218 على التوالي، وأعلنت كتائب القسام عن قصف متكرر لمدينة بئر السبع المحتلة ومحيطها بصواريخ، مما أسفر عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 2 آخرين بجروح خطيرة.

وشهد القطاع معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال، وكبدت الاحتلال خسائر فادحة بالأرواح والمعدات، وكان الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم عن إصابة 12 عسكريا في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 34,934 والمصابين إلى 78,572 جراء الهجمات الإسرائيلية.

وسياسياً، أدانت حماس استخدام نتنياهو للمفاوضات كغطاء للهجوم على رفح، مع تحذيرات من إعادة النظر في استراتيجيات المفاوضات بالتعاون مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ218: