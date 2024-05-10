زينب لغنيمي تكتب لوطن من غزة.. حالة الحرب القائمة والسلم واللُاسلم هي الأسوأ جرّاء العدوان الصهيوني

يُشارف الشهر السابع للعدوان الإسرائيلي الفاشي على الانتهاء، والشعب في قطاع غزة وفلسطين عمومًا يعيش أيامًا عصيبة على المستوى النفسي والاجتماعي والسياسي بالإضافة إلى الضغط العسكري. لا يوجد أيّ تقدّمٍ حقيقي في المفاوضات الجارية للوصول إلى اتّفاق لوقف هذا العدوان، إذ تتناقل قنوات الأخبار يوميًا حركة ذهاب وإياب الوفود إلى القاهرة وقطر وتركيا، وأيضًا الدور الأمريكي الضاغط على الوسطاء العرب والذين بدورهم يضغطون على حركة حماس كي تقبل باتفاق الهدنة ضمن شروطٍ لا تضمن وقفًا نهائيًا للعدوان.

وممّا يكشف عن تشدّد حكومة الحرب الصهيونية في عدم نيّتها بالتوصّل لاتفاقٍ فعلي، هو أولاً استمرار العدوان العسكري المدمّر على مناطق متفرقة في مدينة غزة وشمالها وجنوبها، وتصاعد الغارات الجوية على كافّة مناطق القطاع. ثانيًا، لم يقبلوا بشروطٍ أساسية طرحتها حركة حماس لضمان عودة النازحات والنازحين إلى مناطق مختلفة من مدينة غزة والشمال، وإعادة إعمار القطاع، وخروج جيش الاحتلال من حاجز نيتساريم الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله. ثالثًا، يستمرّ مسلسل التهديد باجتياح رفح كُلّما تمسّكت حركة حماس بالمطالبة بضمانات لتنفيذ شروط الاتفاق، ممّا يضع جميع المواطنات والمواطنين تحت ضغطٍ نفسيٍ شديد، وفي حالةٍ من الشك والضياع لعدم معرفة مالذي سيكون عليه الوضع في اليوم التالي.

تقول صديقتي النازحة قسرًا في رفح: "بطّلنا نعرف نعمل أي إشي، كُلّ الوقت بنفكّر بعودتنا على غزة وبيتنا، حياتنا واقفة على هيك". وتسألني زميلتنا النازحة أيضًا: "طمنينا يا ترى في رجعة؟ تعبنا عن جد"، ولمّا رددت عليها بأن بيتها أصلًا لم يعد له أساس وأين سترجع؟ أجابتني: "والله هالحرب يا أستاذة خلّتنا نشوف كل شي عادي، لما راح بيتي قلت الله يعين الناس اللي خسروا أحبابهم، واللي خسروا ولد أو ولدين قالوا الحمد لله ما راحوا كلهم". وأكملت: "بنحُط خيمة على حجار البيت وبنقعد أحسن من البهدلة اللي إحنا فيها".

كلّما جلسنا نستمع للأخبار، يتكهّن كُل واحدٍ وواحدةٍ فينا "هل سيتم الاتفاق؟ هل سيعود الأهالي الذين نزحوا؟ هل ستحدث إعادة إعمار سريعة؟ هل... هل... وهل؟"

قالت قريبتي "سمعت الجارات يتحدّثن أنّ إعادة الإعمار ستبدأ في البيوت المُدمّرة جزئيًا، وبعد ذلك البيوت المدمًرة كليًا"، فردّت فورًا والدتها "يعني راحت علينا، بدهم أكم سنة تا يعمّروا، غزة كُلها صارت دمار". واستطردت: "ليش نتنياهو راح يخلي حجر واقف؟ أو يسمح بعودة الناس؟ والله في الأحلام، هذا هتلر الجديد راح يمسح كُلّ البشر زي ما مسح كُلّ الحجر".

فعلًا، موضوع الاتفاق أصبح حديث الساعة، في القطاع من جنوبه حتى شماله، وكلّ الأقارب في الخارج مع كلّ اتصالٍ تليفوني يقولون"انشالله الفرج قريب.. هيها هانت.. هيهم مجتمعين في القاهرة.. حماس بعتت الرد.. لا ما بعتت الرد.. الكابينيت الإسرائيلي راح يجتمع.. اصبروا.."

الحقيقة التي لا يعرفها سوى من عاش في ظلّ هذا العدوان الغادر، هي وعلى رأي والدتي - لروحها الرحمة- "أنّنا أكلنا الصّبر بشوكه" (فاكهة الصبر أو التين الشوكي)، ووصل الحد بالناس أن أكلت من القمامة ومن الفضلات.

إنّنا حقًا نعاني من الوجه الأقبح لهذا العدوان، من حيث حجم الضغوط المتعدّدة علينا وفي مقدّمتها موضوع الاتفاق، هل سيحدث أو لن يحدث، ومتى؟ والتأرجح بين الحرب والسلم والّلاسلم، التي تجعلنا غير قادرات وقادرين على اتخاذ أيّ قرار] من شأنه تخفيف هذه الضغوط. ولكنّنا مازلنا صابرات وصابرين إلى أن تتضّح النهاية والتي نأمل أن تكون خيرًا.

زينب الغنيمي، من مدينة غزّة تحت القصف والحصار