الاعلام العبري: أضرار جسيمة في كريات شمونة بعد إطلاق حزب الله 20 صاروخًا

وطن: اعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن وقوع أضرار وصفتها “بالجسيمة” إثر أطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان نحو مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

من جهته قال (حزب الله) اللبناني إن مقاتليه قصفوا مستوطنة كرات شمونة بصواريخ “الكاتيوشا”، وإن هذه الضربات تأتي في سياق رد الحزب على “الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية من لبنان، والمنازل الآمنة واستهداف المدنيين الآمنين”.

وكانت الطائرات الإسرائيلية قد أغارت في وقت سابق من اليوم الجمعة على مواقع في مناطق يارون وكفر كلا وبليدا في جنوب لبنان.