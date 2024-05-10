مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة مزق ميثاق الأمم المتحدة ورفع صورة السنوار

وطن: مزّق مندوب دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على توصية لمجلس الأمن بإعادة النظر فى عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابى.

وفي كلمته، وجّه إردان، جُملة من الاتهامات لكافة أنصار القضية الفلسطينية، فيما زعم أن التصويت لصالح قيام دولة فلسطين يعني "العودة للنازية".

وفي هذا السياق، قال كاتس إن "القرار الذى اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز التحيز الهيكلى للأمم المتحدة والأسباب التي جعلت المنظمة، تحت قيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تتحول إلى مؤسسة غير ذات صلة".

إلى ذلك، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مسودة قرار يمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وذلك تمهيدا لإرسال الطلب مجددا لمجلس الأمن الدولى.

كذلك، أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن بإعادة النظر فى عضوية الفلسطينيين بشكل إيجابى. فيما صوّت 143 عضوا بالأمم المتحدة لصالح منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن التصويت الذي تجريه 193 دولة عضوا فى الجمعية العامة، يعتبر بمثابة استطلاع عالمى للدعم الذي يحظى به الفلسطينيون، وعادة ما يحتاج طلب التحول للعضوية الكاملة موافقة مجلس الأمن أولا ثم الجمعية العامة.