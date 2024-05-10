جيش الاحتلال يعلن إصابة 12 جنديا خلال عملية جنوبي غزة

وطن: أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، بإصابة 12 جنديًّا جنوبي قطاع غزة ونقلهم إلى المستشفى، بسبب “عش دبابير”.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس "في إطار العمليات التي نفذها جيش الاحتلال جنوب قطاع غزة في وقت سابق من اليوم، داست قوة من الجيش على عش دبابير".



وأضافت "أسفر ذلك عن إصابة 11 جنديا بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إجلاء جندي آخر بحالة متوسطة"، موضحة أن الجيش أبلغ عائلات الجنود بالحادثة، لكنه لم يحدد مكان وقوعها بالضبط.



وصباح الاثنين، أعلنت قوات الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة وزعمت أنها محدودة النطاق، ووجهت تحذيرات إلى أكثر من 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء عدوان جيش الاحتلال على القطاع منذ السابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 34904 شهيدا، وأكثر من 78514 مصابا، وما زال الآلاف تحت الركام.

المصدر: الجزيرة مباشر





