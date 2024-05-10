39 شهيدا في 6 مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: ارتكب جيش الاحتلال، 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد 39 مواطنا، وإصابة 58 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الحصيلة هي من وصلت إلى المستشفيات، مؤكدة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة الى 34,943 شهيدا، و78,572 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.



