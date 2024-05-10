شركة البركة للتأمين الإسلامي والبنك الإسلامي العربي يوقعان إتفاقية تعاون

وطن: وقعت شركة البركة للتأمين الإسلامي إتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي العربي، بهدف تقديم خدمات مميزة للعملاء، وذلك في مقر الشركة في رام الله.

تأتي هذه الإتفاقية ضمن جهود شركة البركة المبذولة بهدف تقديم الخدمات بالصورة الأمثل، ولتوفير الحلول المالية الشاملة لكافة فئات المجتمع، والتسهيل على العملاء.

حيث أن الإتفاقية تتضمن إمكانية تقسيط التأمين لمدة سنة كاملة بدون عمولات إضافية، وذلك عبر استخدام بطاقة "حياة سهلة" التابعة للبنك، مما يسهل عليهم تحمل تكاليف التأمين وتوفير الحماية اللازمة لهم ولأسرهم.

ويمكن أيضاً للعملاء من خلال الإتفاقية إمكانية تقسيط بنسبة %100 من رسوم بوليصة التأمين لمدة 12 شهر وبنفس السعر النقدي المعلن عنه من شركة التأمين، مما يسهل على العملاء الحصول على خدمات التأمين بأقساط شهرية ميسرة تتماشى مع احتياجاتهم، وخاصة أن هذه الإتفاقية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومجازة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

بدوره بيّن السيد عبد الحكيم قاسم المدير العام لشركة البركة للتأمين الإسلامي أن الشركة تسعى لتقديم الخدمات وتطوير آلية تقديمها، بما يتناسب مع حاجات المجتمع، مضيفاً أن هذه الإتفاقية تهدف إلى تقديم الخدمات المصرفية والتأمينية الإسلامية للمواطنين.

فيما قال المدير العام للبنك الإسلامي العربي السيد هاني ناصر أن البنك يسعى بشكل متواصل للتطوير، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي لتلبية تطلعات واحتياجات العملاء، والتسهيل عليهم في ظل الظروف الراهنة، كما أشار إلى أهمية التعاون مع شركات مهمة وإستراتيجية مثل شركة البركة للتأمين الإسلامي.