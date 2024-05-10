8 شهداء إثر قصف الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة

وطن: استشهد أكثر من 8 مواطنين، وأصيب آخرون، إثر قصف جيش الاحتلال منزلا وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال، شن غارات على منزل عائلة أبو النمر في المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين، وإصابة عدد آخر.

كما قصف جيش الاحتلال بالمدفعية، مركز شهداء الزيتون، التابع لوزارة الصحة، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم في أقسامه.

وفي السياق، أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف في محيط منطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وعلى المناطق الشرقية لمدينة رفح، كما استهدفت الغارات عدة مناطق في المحافظة الوسطى.