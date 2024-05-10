الاحتلال يعتدي على رعاة أغنام بمسافر يطا ويقتحم منزل ناشطة في الخليل

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، على رعاة أغنام بمسافر يطا جنوب الخليل، وفتشت منزل الناشطة في حقوق الإنسان منال دعنا بمدينة الخليل.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال اعتدت على رعاة أغنام في منطقة الثعلة بمسافر يطا، عرف منهم جميل أحمد عوض، وفي قرية الحلاوة، اعتدت بالضرب على المواطنين والمزارعين ومنعتهم من التجول خارج القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الناشطة في حقوق الإنسان منال دعنا في مدينة الخليل، وعبثت بمحتوياته وهددتها بالاعتقال في حال واصلت عملها في تصوير وتوثيق انتهاكات الاحتلال.



