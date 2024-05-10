جنوب أفريقيا: انطلاق المؤتمر العالمي لمناهضة "الفصل العنصري الإسرائيلي"

وطن: تنطلق في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، فعاليات "المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين"، في مدينة جوهانسبرغ من 10 إلى 12 أيار/مايو الجاري.

ويعد المؤتمر الحالي هو الأول من نوعه على المستوى الدولي، والذي يدعو إلى إنشاء حركة عالمية لتفكيك نظام "الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الإسرائيلي".

وفي منشور له على منصة "إكس"، أكد رئيس "المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين"، فرانك شيكاني، أن "الشعب الفلسطيني يواجه هجمة إبادة جماعية من جانب نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على نطاق غير مسبوق".



وتسعى الحركة العالمية لمناهضة الفصل العنصري، من خلال عقد هذا المؤتمر، إلى إدانة "إسرائيل" ومحاسبتها على "جرائم الفصل العنصري التي ارتكبتها" وما زالت بحق الفلسطينيين، إلى جانب "تفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط"، وفق بيان اللجنة التوجيهية لـ"المؤتمر العالمي لمناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في فلسطين".

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر سينطلق بكلمة لوزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إلى جانب مشاركة عدد من المتحدثين، أبرزهم الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، وعضو الجمعية التشريعية في دولة إيرلندا الشمالية، ديكلان كيرني، وغيرهم من الشخصيات الأخرى.

كما ستشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية دينية وسياسية وحزبية من جميع أنحاء العالم.

ويأتي المؤتمر الحالي في وقت يستمر عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023.

يذكر أن فكرة إقامة المؤتمر بدأت في 2022، عندما عُقد مؤتمر وطني فلسطيني ضد الفصل العنصري، نظمته عدة منظمات وهيئات رسمية ومجالس حقوقية ومنظمات مدنية.

وقد دعا المؤتمر حينها، إلى إنشاء جبهة عالمية لتفكيك نظام الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري "الإسرائيلي".

ثم جاءت الاستجابة الأولى لهذه الدعوة من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل اللجنة التوجيهية لمكافحة الفصل العنصري في هذا البلد الأفريقي، ثم تم الاتفاق على تنظيم المؤتمر الدولي الأول ضد الفصل العنصري "الإسرائيلي".



المصدر: الميادين