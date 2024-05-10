"كابينيت" الاحتلال يصادق على توسيع العدوان في رفح

وطن: ذكرت مصادر عبرية ان مجلس حرب الاحتلال االمصغر "الكابينت" وفق خلال اجتماعه يوم امس على توسيع العملية العسكرية في رفح "بشكل محدود"، حسب المصادر العبرية.

ولفتت المصادر ان "الكابينيت" منح فريق التفاوض الصلاحية على الاستمرار في المفاوضات وتعزيزها من أجل إعادة المحتجزين.

وحسب المصادر العبرية فقد أجمع الوزراء على رفض أي تجاوز للخطوط الحمراء التي وضعتها الولايات المتحدة في رفح كما رفضوا عرض بن غفير وقف إدخال المساعدات للقطاع.

وزعمت صحيفة يديعوت ان "تعميق العملية العسكرية في رفح يهدف لمواصلة الضغوط العسكرية باعتباره الأمر الأكثر قدرة على إحداث تغيير في موقف حماس العنيد في المفاوضات الخاصة بصفقة الرهائن".