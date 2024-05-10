مصر تهدد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد مع "إسرائيل"

وطن: أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأنّ مسؤولين مصريين أبلغوا مدير المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، وجوب ممارسة ضغوط جدية من قبل الولايات المتحدة على "إسرائيل" من أجل وقف عمليتها في مدينة رفح، والعودة إلى المفاوضات الجادة، وإلا سيعملون على إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد.

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنّ هناك تصعيداً في اللهجة الإعلامية المصرية المطالبة بإلغاء الاتفاقية، الأمر الذي دفع كبار المسؤولين في حكومة الاحتلال إلى الاتصال بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة وحجم ونطاق هذه المطالب.

في غضون ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّه للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزّة تطلب مصر من سائقي شاحنات الإغاثية إخلاء منطقة معبر رفح من الجانب المصري، مع مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية هناك، الأمر الذي يمكن تفسيره بأنّ هناك مخاوف من حدوث تدهور أمني في المنطقة الحدودية.

وقبل أيام، حذّرت مصر، من مخاطر عملية عسكرية لجيش الاحتلال في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزّة، ضمن عدوان الاحتلال المستمر على القطاع منذ نحو 7 أشهر.

ووصفت وزارة الخارجية المصرية أيّ عملية عسكرية في رفح بـ"العمل التصعيدي"، مطالبة "إسرائيل" بتجنّب التصعيد "في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار.

وتتواصل المواقف الدولية التي تدين العملية العسكرية في رفح، وسط تحذيرات من انعكاساتها الخطرة على أكثر من مليون فلسطيني أجبرهم الاحتلال على النزوح إلى المنطقة الواقعة جنوبي قطاع غزة.



