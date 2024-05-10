وطن: تجدّد القصف المتبادل بين جيش الاحتلال وحزب الله في المناطق الحدودية، اليوم الجمعة، حيث شن الطيران التابع لجيش الاحتلال عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط بلدات في الجنوب اللبناني, فيما استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع لجيش الاحتلال في المنطقة الحدودية.



وكثّف جيش الاحتلال، قصفه لبلدات ومواقع في جنوب لبنان في تصعيد للمواجهات الحدودية المستمرّة مع حزب الله وفصائل فلسطينية، على خلفية حرب الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال، مساء أمس، الخميس، أن طائراته الحربية "أغارت على بنية تحتية ومبنى عسكري تابعين لحزب الله في منطقة عيتا الشعب"، فيما قال حزب الله إنه استهدف مواقع تابعة لجيش الاحتلال "بالأسلحة المناسبة"؛ كما نعى 3 عناصر ذكر أنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس".



