استطلاع: ثقة الإسرائيليين بالجيش بالحضيض و70% يؤيدون استقالة هليفي

وطن: تراجعت ثقة الإسرائيليين بشكل كبير بقيادة الجيش، إلى جانب تراجع الثقة الكبير بالحكومة. وتبين من الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة "معاريف" اليوم، الجمعة، أن الثقة بقيادة الجيش تراجعت من 75% في أذار/مارس الماضي إلى 59% اليوم.

وقال 70% من المستطلعين إن على رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، الاستقالة في أعقاب استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون حاليفا، بسبب الإخفاق الأمني في 7 أكتوبر. كذلك قال 70% إن لديهم ثقة ضئيلة بالحكومة.

واعتبر 37% أن الحرب على غزة يجب أن تنتهي بعد عودة مستوطني مستوطنات الشمال و"غلاف غزة" إلى بيوتهم، فيما قال 17% فقط أن نهاية الحرب بعد عودة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة إلى إسرائيل في إطار صفقة تبادل أسرى.

ودلت نتائج الاستطلاع على تراجع ملموس في مستوى التفاؤل لدى الجمهور حيال مستقبل إسرائيل، من 48% في نهاية آذار/مارس، إلى 37% حاليا.

وقال ثُلث اللمستوطنين إنهم ليسوا مقتنعين بأن إسرائيل هي المكان الذي يجدر أن يعيش أبناؤهم وأحفادهم فيه، وفقا لمؤشر "معهد سياسة الشعب اليهودي"، الذي رصد تراجعا كبيرا في تفاؤل الجمهور، حيال الدولة وكذلك في المستوى الشخصي، الناجم عن تراجع الثقة بإمكانية انتصار إسرائيل في الحرب.

وفيما يتعلق بالتأييد للأحزاب لو جرت انتخابات للكنيست الآن، حصلت كتلة "المعسكر الوطني" على 32 مقعدا، بزيادة مقعد واحد عن استطلاع الأسبوع الماضي، بينما تراجع حزب الليكود من 19 مقعدا الأسبوع الماضي إلى 17 مقعدا الآن.