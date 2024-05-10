خلال 24 ساعة.. المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 8 عمليات ضد جيش الاحتلال

وطن: أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن تنفيذها 8 عمليات ضد مواقع عدة في (الأراضي الفلسطينية المحتلة) بواسطة الطيران المسيّر وصاروخ "الأرقب"، خلال 24 ساعة.

وأصدرت "المقاومة الاسلامية في العراق" بيانات عدة جاء فيها أنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق موقعا عسكريا صهيونيا في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة صباح اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، بواسطة الطيران المسيّر".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا حيويا في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة صباح اليوم الجمعة الموافق 10 مايو 2024، بواسطة الطيران المسيّر".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق قاعدة عوبدا الجوية الصهيونية بأراضينا المحتلة مساء يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، بواسطة الطيران المسيّر".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق منصة لوياثان الغازية الصهيونية بأراضينا المحتلة مساء يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، بواسطة الطيران المسيّر".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة اليفالط الصهيونية بأراضينا المحتلة مساء يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، بواسطة الطيران المسيّر".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق ميناء عسقلان النفطي بأراضينا المحتلة صباح يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا حيويا في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة فجر يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، بواسطة طائرتين مسيّرتين".

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة نيفاتيم الصهيونية في بئر السبع بأراضينا المحتلة فجر يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، بواسطة الطيران المسيّر".

وأكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دك معاقل الأعداء"، حيث أن فصائل المقاومة في العراق تتبنى بين الحين والآخر قصف مناطق في (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة.

كما حذرت هذه الفصائل الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لجيش الاحتلال".

المصدر: RT

