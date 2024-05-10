"كتائب القسام" تحيّد قوة عسكرية من جيش الاحتلال شرقي رفح

وطن: أظهرت "كتائب القسام" نشاطا ملحوظا في العمليات العسكرية ضد جيش الاحتلال في رفح جنوبي القطاع وحققت إصابات مؤكدة بعد شروع قوات الاحتلال في عمليتها العسكرية في رفح للقضاء على "حماس".



وقال بيان الإعلام الحربي لـ"القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس": "تم تنفيذ عمل عسكري مركب ومتزامن بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة TBG واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة (الياسين 105) واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأيضا ذكر الإعلام الحربي لـ"كتائب القسام" أنه "جرى إيقاع قوة صهيونية بكمين محكم بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقا داخل موقع ثكنة سعد صايل شرق رفح وإيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح".

وأضاف: "جرى استهداف دبابتين صهيونيتين "ميركافا 4" بقذائف (الياسين 105) في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة".

وفي سياق المواجهات أعلنت "كتائب القسام" أيضا عن قصف نفذته على موقع "إسناد صوفا" العسكري بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وفي سلسلة العمليات ضد جيش الاحتلال أعلنت "كتائب القسام" دك موقع "كرم أبو سالم العسكري" شرق رفح جنوب قطاع غزة بقذائف بالهاون من العيار الثقيل.

كما يخوض مقاتلو "القسام" اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة جنوب حي الزيتون في مدينة غزة. بحسب الإعلام الحربي التابع للكتائب.

المصدر: RT