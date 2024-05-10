برهم يبحث مع "الأونروا" مستجدات التعليم في ظل التحديات الراهنة

وطن: التقى وزير التربية والتعليم العالي د. أمجد برهم، في مكتبه اليوم، مديرة دائرة التعليم في وكالة الغوث الدولية "الأونروا" جوليا ديكم؛ لبحث مستجدات التعليم في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي يواجهها في الضفة وقطاع غزة.

وأكد برهم محورية الشراكة والتعاون المتواصل بين الوزارة و"الأونروا"، وأهمية تنسيق الجهود المشتركة؛ للتباحث في كافة السيناريوهات والخطط والحلول الكفيلة بإنقاذ العام الدراسي، وما يمكن تقديم لطلبة قطاع غزة؛ خاصة طلبة الثانوية العامة منهم، كما استعرض آليات التعاون للتعامل مع خطة تعويض الطلبة في قطاع غزة حال انتهاء العدوان، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات بين الجانبين؛ وبما يضمن اتساق التدخلات وتكاملها.

بدورها؛ شددت ديكم على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي في ظل ظروف بالغة التعقيد، مشيرةً إلى حرص الوكالة على وضع تصورات وحلول من شأنها توفير مقومات تدعم التعليم، وتساند الجهود الكفيلة بتقديم أقصى ما يمكن تقديمه للطلبة.

وحضر اللقاء؛ عن الوزارة، الوكيل د. نافع عساف، والوكلاء المساعدون، وعن الوكالة؛ نائب مدير التعليم أوناي دورت، ومدير شؤون الوكالة في الضفة آدم بولوكوس، ورئيس برنامج التعليم في الضفة معاوية إعمر.