أهالي تجمع بير المسكوب ينجحون في طرد المستوطنين

وطن: نجح أهالي تجمع بير المسكوب البدوي، قرب الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، فجر اليوم الجمعة، في طرد المستوطنين من التجمع.

وكان المستوطنون قد استولوا على التجمع يوم الثلاثاء الماضي، وأجبروا قاطنيه على مغادرته، بعد اقتحامه والاستيلاء على الخيام والمحاصيل الزراعية.

وسكان التجمع البالغ عددهم سبع عائلات هم بدو من الرحل، كانوا قد غادروا قبل فترة إلى منطقة غرب القدس، وعندما عادوا الى خيامهم تفاجأوا بوجود المستوطنين فيها ومنعوهم من الدخول إليها.

وتحيط بالخان الأحمر مستوطنتا "معاليه أدوميم" و"كفار أدوميم"، وتسعى حكومة الاحتلال لتوسيعهما وتنفيذ المشروع الاستيطاني E1، الذي يقضي على خيار قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا، كما سيبتلع أجزاء واسعة من مناطق "ج" الممتدة على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.



