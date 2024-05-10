العلاج بالخلايا الجذعية لمرض التوحد: ما النتائج التي يمكن أن تتوقعها؟

تُستخدم الخلايا الجذعية (SCs) في العديد من مجالات الطب لأنها تُعزز القدرة التجددية للأنسجة التالفة. أحد المجالات الرئيسية لإدارة العلاج الخلوي هو طب الأعصاب. إنه يسمح بتحقيق نتائج جيدة في علاج الأمراض التنكسية مثل مرض الزهايمر، وداء باركنسون، والتغيرات الضمورية في الأعصاب الطرفية. تسمح زراعة الخلايا الجذعية بتحقيق نتائج رائعة في علاج حتى الأشكال الأكثر شدة من التصلب المتعدد، وقد أصبحت معياراً للرعاية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء أبحاث متزايدة على علاج التوحد بالخلايا الجذعية في السنوات الأخيرة. على الرغم من أن هذا الإجراء لم يُعد بعد جزءاً من بروتوكولات رعاية المرضى، إلا أن العلاج الخلوي للتوحد يتم تقديمه بالفعل في بعض المستشفيات في البلدان المتقدمة.

كيف يتم علاج مرض التوحد بالخلايا الجذعية

حتى الآن، لا يوجد معيار عالمي للعلاج الخلوي في علاج التوحد. زراعة الخلايا الجذعية يتم إجراؤها بطرق مختلفة في مستشفيات مختلفة. تختلف طرق الحصول على أنواع الخلايا الجذعية، وطرق الإعطاء، والتكرار، والجرعات، وعدد الحقن، وما إلى ذلك.

يتم علاج مرض التوحد عادةً بخلايا دم الحبل السري، أو خلايا الدم المحيطية، أو خلايا نخاع العظم. تُستخدم في الغالب الخلايا الجذعية الذاتية، والتي تنتمي إلى المريض نفسه وليس إلى المتبرع.

قد تختلف مسارات إدارة الخلايا الجذعية SCs. تقوم بعض المستشفيات بإدارتها عن طريق الوريد، بينما يفضل أطباء آخرون إدارتها داخل القراب (داخل السائل الدماغي النخاعي). تُشير الدراسات إلى أن النهج الثاني أكثر فعالية. يرجع ذلك إلى وجود الحاجز الدموي الدماغي. إنه يفصل الدورة الدموية الدماغية عن الدورة الدموية الجهازية، ويمنع دخول الخلايا الجذعية من الدورة الدموية الجهازية. إذا تم حقن الخلايا مباشرة داخل السائل الدماغي النخاعي، فإنها تصل إلى هياكل الجهاز العصبي المركزي ويكون لها التأثير العلاجي اللازم.

نتائج العلاج بالخلايا الجذعية للتوحد

لقد تم بالفعل إجراء أكثر من عشر دراسات عالية الجودة تُظهر الفعالية العالية للخلايا الجذعية في مرض التوحد. تصف النتائج تأثيرات مثل:

تحسين التواصل

التأثير الإيجابي على أنشطة الحياة اليومية

تحسين التنشئة الاجتماعية

تطبيع السلوك التكيفي

في الوقت نفسه، لم يُسبب العلاج بالخلايا الجذعية SC آثار جانبية خطيرة في جميع الدراسات. لقد أثبتت نفسها أنها تقنية آمنة.

ميزة العلاج الخلوي هي توافقه مع أي طرق أخرى لعلاج التوحد: العلاج السلوكي، والعلاج الطبيعي، والأدوية، والتدابير التربوية، والعلاج الوظيفي، وما إلى ذلك. يمكن للخلايا الجذعية SCs تحسين النتائج التي يتم تحقيقها من خلال الإجراءات العلاجية القياسية.

إذا كنت تحاول منذ فترة طويلة محاربة مرض التوحد، لكنك لا تحصل على النتائج المرجوة، فقد حان الوقت لتجربة شيئاً جديداً. تُعد الخلايا الجذعية، إلى جانب العلاج الجيني، الاتجاه الواعد في علاج هذا المرض. يمكنك البدء بالعلاج الخلوي في أقرب وقت ممكن، حيث أن مثل هذه الخدمات متاحة بالفعل في الخارج.

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