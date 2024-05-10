الاحتلال يعتقل شابين من نابلس وشابا من قلنديا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابين من مدينة نابلس، وشابا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت سكنا لطلبة جامعة النجاح في حي رفيديا، وفتشته، واعتقلت اثنين من الطلبة هما: حذيفة علان، وأسيد حمادنة، بعد أن اعتدت عليهما بالضرب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مخيم قلنديا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد أشرف الشوعاني، بعد اقتحام منزله في المخيم وتفتيشه.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم، حاجز قلنديا العسكري في كلا الاتجاهين، ما تسبب بأزمة مرورة