إغلاق مكاتب الأونروا في القدس بعد محاولة مستوطنين إحراقها

وطن: أعلنت الأونروا، أمس، أنها أغلقت مؤقتاً مجمع مكاتبها في شرقي القدس ، بعدما حاول مستوطنون إحراقه مرتين.

وكتب المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين ، فيليب لازاريني، على منصة «إكس»: "مساء هذا اليوم، أضرم سكان إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيس للأونروا في القدس الشرقية المحتلة"، مضيفاً: "تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم".

وقال: "حدث هذا أثناء وجود موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع. وفي حين لم تقع إصابات في صفوف موظفينا، فإن الحريق تسبب بأضرار جسيمة للمناطق الخارجية. توجد على أرض المقر الرئيس للأونروا محطة وقود لأسطول سيارات الوكالة".

وتابع: "مدير مكتبنا بمساعدة موظفين آخرين اضطروا إلى إخماد الحريق بأنفسهم، حيث استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل سيارات الإطفاء الإسرائيلية والشرطة".

وأشار لازاريني إلى أن حشداً شوهد برفقة رجال مسلحين خارج المجمع يهتف: "أحرقوا الأمم المتحدة".

وأردف: "هذا تطور شنيع، اتخذت قراراً بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجدداً بشكل مناسب".

وأكد أنه "على مدى الشهرين الماضيين، ينظم متطرفون إسرائيليون احتجاجات خارج مجمع الأونروا في القدس"، لافتاً إلى نوع من التصعيد هذا الأسبوع "عندما ألقى متظاهرون حجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المجمع".