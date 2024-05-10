شهداء وجرحى في قصف للاحتلال استهدف عدة مناطق بمدينة غزة

وطن: استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في مدينة غزة، مع دخول العدوان يوم الـ217.

وأفاد مراسلنا بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من انتشال ثلاثة شهداء وخمسة جرحى جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة عبد العال في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني بالمدينة.

وأضاف أن ستة مواطنين أصيبوا إثر قصف للاحتلال استهدف منزلا لعائلة الددا في شارع النفق بمدينة غزة، مشيرا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على منازل في أحياء الزيتون والصبرة والنصر وتل الهوا، ومخيم الشاطئ في المدينة.

كما أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على عدة مناطق شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وعلى شمال شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 34,904 مواطنين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78,514 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.