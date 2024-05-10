نتنياهو ينتقد بايدن وواشنطن تقترح "بدائل" لاجتياح رفح

وطن: انتقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو -اليوم الجمعة- الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب وقف إدارته إرسال شحنة أسلحة إلى الاحتلال على خلفية عملياتها العسكرية في رفح، في حين قالت واشنطن إنها اقترحت على تل أبيب "بدائل" لاجتياح المدينة.

فقد نقلت شبكة "سي إن إن" في وقت مبكر اليوم عن نتنياهو قوله إن بايدن ارتكب خطأ بوقف إرسال شحنة الأسلحة إلى إسرائيل.

وفي مقابلة منفصلة مع برنامج "دكتور فيل برايم تايم" عبر الإنترنت، عبّر نتنياهو عن أمله في أن يتمكن هو والرئيس الأميركي من تجاوز خلافاتهما بشأن الحرب على قطاع غزة.

وأقر نتنياهو -خلال المقابلة- بخسارة مئات الجنود في القطاع المحاصر، زاعما أن قواته دمرت 20 من بين 24 كتيبة لحركة (حماس)، ومؤكدا أنه يتعين هزيمة الحركة في رفح، وفق تعبيره.

من جهته، قال سفير الاحتلال في واشنطن مايكل هرتسوغ -مساء الخميس- إن الاتجاه الذي سلكته إدارة بايدن لا يفيد المحادثات بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويبعث رسالة خاطئة للمنطقة.

في غضون ذلك، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي مساء أمس إن الإدارة الأميركية اقترحت على الإسرائيليين "بدائل" لهزيمة حماس في رفح لا تتضمن عمليات برية كبيرة.

وأوضح أن الرئيس بايدن لا يريد لإسرائيل أن تستخدم أسلحة معينة في مناطق معينة.

وقال المسؤول الأميركي إن العملية التي نفذتها إسرائيل في رفح كانت محدودة، وتهدف لمنع تهريب حماس أسلحة وأموالا إلى غزة، حسب تعبيره.

وتابع أن موقف واشنطن من إسرائيل بشأن رفح سيعتمد على القرارات التي ستتخذها تل أبيب بهذا الشأن، مؤكدا أنها تتفق مع الإسرائيليين في ضرورة إلحاق هزيمة دائمة بحركة حماس.

كما نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أمر فريقه بمواصلة العمل مع إسرائيل لإلحاق "هزيمة دائمة بحماس".

وفي السياق، نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين في البيت الأبيض أن معارضة بايدن لاجتياح إسرائيلي واسع النطاق لرفح ثابت منذ أشهر، مبررين قراره حجب ذخائر عن إسرائيل بأن حركة حماس لم تعد تشكل تهديدا كبيرا بعد ما يزيد عن 7 أشهر من الحرب.