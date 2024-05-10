سيناتور جمهوري: أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في طريقها إلى "إسرائيل"

وطن: أكد سيناتور جمهوري أن أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في طريقها إلى جيش الاحتلال، وأن إدارة بايدن قامت بتأخير شحنة واحدة من القنابل.

وقال مساعدون في الكونغرس الأمريكي إن القنابل المؤجلة تقدر قيمتها "بعشرات الملايين" من الدولارات فقط مؤقتا.

وقال مسؤول أمريكي كبير أن وقف هذه الشحنة مؤقتا جاء بسبب احتمال استخدام إسرائيل لها في في غزو كبير لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وقال السناتور، جيم ريش، أكبر عضو جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ للصحفيين أنه من المقرر أن تذهب مجموعة كبيرة من المعدات العسكرية الأخرى إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخائر الهجوم المباشر المشترك، التي تحول "القنابل الغبية" إلى أسلحة "دقيقة التوجيه"، وقذائف دبابات ومدافع مورتر ومركبات تكتيكية مدرعة.

وقال ريش إن تلك الذخائر لم تتم الموافقة عليها بالسرعة المثلى، مشيرا إلى أن بعضها ظل قيد عملية الموافقة منذ ديسمبر كانون الأول، في حين أن المساعدات المقدمة لإسرائيل تمر عادة بعملية مراجعة تستغرق أسابيع.

ويقول مسؤولو إدارة بايدن إنهم يراجعون مبيعات الأسلحة الإضافية. وحذر بايدن إسرائيل في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) يوم الأربعاء من أن الولايات المتحدة ستتوقف عن توريد الأسلحة إذا نفذت غزوا كبيرا لرفح.