الاعلام العبري: بسبب حاجته إلى قوى عاملة.. جيش الاحتلال يستحدث كتيبةً من الجنود القدامى

وطن: ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الليلة، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قرّر إنشاء كتيبة جديدة من الجنود القدامى، الذين تتجاوز أعمارهم 40 عاماً، نظراً إلى حاجته إلى القوى العاملة.

وقالت الصحيفة إنّ الجنود، الذين انضمّوا إلى الوحدة الجديدة، تمّ إعفاؤهم، في وقتٍ سابق، من الخدمة في جيش الاحتلال.

ووفقاً للصحيفة، أُطلق على الكتيبة اسم "باري"، نسبةً إلى المستوطنة التي اقتحمتها المقاومة، في الـ7 من تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي. وسيقود الكتيبة عضو "الكنيست" السابق، يوعز هاندل.

وأوضحت أنّه تمّ تجنيد نحو 600 جندي وضابط ممّن أنهوا خدمتهم الاحتياطية، وتمّ إلغاء إعفائهم.

المصدر"الميادين"