69 شهيدًا من الدفاع المدني بعدوان الاحتلال على غزة

وطن: أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، استشهاد أحد كوادرها جراء قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة، ما يرفع عدد شهداء الدفاع المدني إلى 69 شهيداً منذ بداية العدوان على قطاع غزة.

وقالت المديرية "إنها فقدت أحد كوادرها ورجل الإنسانية الشهيد نعيم سلامة الغول "أبو غانم"، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال أثناء عمله الإنساني بالقرب من ملعب فلسطين بمدينة غزة".

وأكد الدفاع المدني أن 69 شهيداً من كوادره ارتقى منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك أثناء ممارستهم عملهم الإنساني.

يذكر أن قوات الاحتلال عملت منذ بداية حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة على استهداف طواقم الدفاع المدني وسيارتهم خلال عملهم الإنساني ضمن محاولاتها تدمير كل مقومات الحياة في القطاع.

ويتولى أفراد الدفاع المدني إنقاذ الجرحى ونقلهم إضافة إلى البحث تحت الأنقاض عن الشهداء والجرحى حيث يعملون في ظروف صعبة ودون توفر أي إمكانات.