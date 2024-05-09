الإعلامي الحكومي: اجتيارح رفح ينذر بكارثة إنسانية عميقة

وطن: قال المكتب الإعلامي الحكومي إن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح يُنذر بكارثة إنسانية عميقة؛ نتيجة إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات وحرمان المرضى والجرحى من السفر للعلاج.

وحذر المكتب الإعلامي الحكومي، من كارثة إنسانية عميقة بدأت تتشكَّل نتيجة اجتياح الاحتلال لشرق محافظة رفح، واحتلاله لمعبري رفح وكرم أبو سالم.

وأكد المكتب الإعلامي أن منع الاحتلال إدخال شاحنات المساعدات الطبية والغذائية، ومنعه أيضاً سفر آلاف المرضى والجرحى، يعطي مؤشرات واضحة بأزمة حقيقية في قطاع غزة، محملاً الإدارة الأمريكية والاحتلال مسؤولية هذه الأزمة.

وأوضح أن الاحتلال منع خلال اليومين الماضيين إدخال أكثر من 400 شاحنة مساعدات وغذاء ومستلزمات وأجهزة طبية، وكذلك منع سفر 159 مريضاً بمرض السرطان وجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة.

وأشار المكتب إلى أن كل قطاع غزة وفي ظل حرب الإبادة الجماعية يعيش على المساعدات والإعانات، وأن جريمة إيقاف هذه المساعدات يُنذر بإيقاع مجاعة لأكثر من مليون و700 ألف إنسان يعيشون في المحافظات الجنوبية.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي استمرار الاحتلال في عدوانه على محافظة رفح وعلى جميع محافظات قطاع غزة، داعياً كل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة النكراء اللاإنسانية.

وحمل الإدارة الأمريكية والاحتلال والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن هذه الكارثة والأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة، كما يحملهم النتائج الكارثية لإصرارهم على تعميق المجاعة جنوب قطاع غزة.

وطالب المكتب الإعلامي كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف العدوان على محافظة رفح، وفتح المعابر بشكل فوري وعاجل، وفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين والأطفال والنساء وتجويعهم وحرمانهم من العلاج والغذاء والماء.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اجتياحه البري لمدينة رفح واحتلاله الكامل للمعبر لليوم الرابع على التوالي، ما أدى لوقوع مئات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين.