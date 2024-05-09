حزب الله ينفذ 6 عمليات ضد مواقع الاحتلال وجنوده

وطن: أعلن حزب الله، أنها شنّت هجوماً ‏جوياً بمسيّرات انقضاضية استهدفت القيادة العسكرية لإدارة قوات الاحتلال في مستوطنة "كفرجلعادي" ‏ومحيطها، مؤكدةً إصابة غرفة عملياتها بشكلٍ مباشر، وإيقاع ضباطها وجنودها بين قتيلٍ وجريح.‏

ووضعت المقاومة العملية في إطار الرد ‏على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه، و"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وفي بيانٍ منفصل، أكدت المقاومة استهدافها إنتشاراً لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام بصاروخ "بركان" من العيار الثقيل.

كما أعلنت المقاومة استهداف مجاهديها ‏آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابةً مباشرة ‏وإيقاع طاقمها بين قتيلٍ ‏وجريح، مؤكدةً أنّ النيران شوهدت تشتعل فيها.‏

وعرضت المقاومة مشاهد من عملية استهداف أجهزة تجسسيّة في موقع حدب البستان التابع لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، واستهداف موقعَي الراهب والمالكية، أمس الأربعاء.

وكانت المقاومة قد أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس، استهدافها إحدى المنظومات الفنية المستحدثة في موقع ‏راميا وإصابتها إصابة مباشرة، ومركزاً ‌‏قيادياً مستحدثاً للاحتلال في مستوطنة "نطوعة" بقذائف المدفعية، ومجموعة من جنود الاحتلال في نقطة الجرداح وإصابتها إصابة مباشرة، ‏وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

المصدر:"الميادين"