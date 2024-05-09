مستوطنون يحرقون أشجارا في محيط مقر "الأونروا" في القدس المحتلة

وطن: أحرق مستوطنون، مساء اليوم الخميس، أشجارا وحشائش في محيط مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الكائن في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن طواقم "الأونروا" المتواجدة في المقر تمكنت من إخماد الحريق ومنع امتداده إلى مباني المقر.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال التي تواجدت بالمكان لم تمنع المستوطنين من إشعال النيران في محيط المقر.

وكانت مجموعات من المستوطنين هاجمت قبل يومين مقر "الأونروا" بالقدس المحتلة، وقد وصفت "الأونروا" ما جرى بأنه "ترهيب وتخريب".