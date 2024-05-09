فجوات غير قابلة للجسر في محادثات القاهرة "الكابينيت" سيحدد الليلة كيفية المضي قدما

وطن: نقلت هيئة البث العبرية ("كان 11") عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الخميس، أن المحادثات في القاهرة الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس بموجب اتفاق على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، كشفت عن "فجوات غير قابلة للجسر" بين الطرفين.



وأضافت المصادر أن المجلس الوزاري السياسي - الأمني (الكابينيت الموسع) في حكومة الاحتلال، سيجتمع الليلة، لتحديد كيفية المضي قدما في المفاوضات التي يقودها الوسطاء في ظل تهديد حكومة الاحتلال باجتياح مدينة رفح، وسيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

وعكست التقارير العبرية نظرة متشائمة بشأن تقدم المحادثات وإمكانية التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، وذلك إثر عودة وفد حكومة الاحتلال إلى (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، بعد أن سلم الوسطاء في القاهرة التحفظات "الإسرائيلية" على المقترح التي كانت حماس قد أعلنت موافقتها عليه.

وبحسب القناة 13 العبرية، فإن الكابينيت سيناقش كذلك استمرار العملية في رفح، والتي تدعي حكومة نتنياهو أنها تسعى من خلالها للضغط على حماس، ودفعها إلى مراجعة شروط وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

بدورها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في حكومة الاحتلال (لم تسمه)، قوله إن هذه الجولة من محادثات القاهرة بشأن الهدنة في غزة وتبادل الأسرى، "قد انتهت".



