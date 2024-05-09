المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف ميناء عسقلان النفطي المحتل بواسطة صاروخ "الأرقب"

وطن: أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الخميس، أنها استهدفت ميناء عسقلان النفطي المحتل بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".



وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العـراق ميناء عسقلان النفطي بأراضينا المحتلة صباح اليوم الخميس الموافق 9 مايو 2024، بواسطة صاروخ الأرقب (كروز مطور)".

كما أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استمرارها في "دك معاقل الأعداء".

ونشرت مقطع فيديو وثق عملية الاستهداف.

وبين الجين والآخر، تبنت فصائل المقاومة في العراق قصف مناطق في (الأراضي الفلسطينية المحتلة)، وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على حرب قوات الاحتلال المدمرة على قطاع غزة، محذرة الولايات المتحدة من أنها "ستزيد عدد العمليات المسلحة ردا على مواصلة واشنطن تقديم المساعدة العسكرية لجيش الاحتلال".

المصدر: RT